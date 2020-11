Sgombero Cinema Palazzo a Roma, occupato simbolicamente un altro stabile

ROMA – “Ogni spazio sottratto è uno spazio che ci riprenderemo. Se pensavano di risolvere il problema si sbagliavano di grosso. Altre 1000 occupazioni ci saranno in questa città“. Con questi slogan alcune decine dei partecipanti alla manifestazione pro Nuovo Cinema Palazzo in corso nelle strade di San Lorenzo, hanno occupato ‘simbolicamente’ per diversi minuti uno stabile abbandonato in via dei Peligni. Lo spazio già occupato 7 anni fa, era finito al centro delle polemiche per la presenza di amianto nel tetto.

IN MIGLIAIA AL CORTEO PER VIE SAN LORENZO

Alcune migliaia di persone stanno sfilando in corteo per le strade del quartiere San Lorenzo, in sostegno del Nuovo Cinema Palazzo. Al corteo stanno partecipando movimenti per i diritti all’abitare, delegazioni di studenti, cittadini del quartiere.