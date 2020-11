VIDEO | Roma, blindati della Polizia davanti al Nuovo Cinema Palazzo: parte lo sgombero

ROMA – Blindati e camionette della Polizia in piazza dei Sanniti, nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, dove è iniziato lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo. Intorno alle 8 di mattina i frullini della Polizia hanno iniziato a tagliare le porte di ingresso allo stabile.

GLI OCCUPANTI:”PREPOTENZA ARRIVATA COL BUIO”

“Svegliamoci Roma, svegliamoci San Lorenzo. La prepotenza è arrivata col buio e ha occupato il Cinema Palazzo e piazza dei Sanniti. Ora sta uscendo il sole e oggi non abbiamo niente di piu’ importante da fare che dimostrare che ‘non ci stiamo’. Portate con voi creativita’, energie, forza e pazienza. Sara’ una giornata lunga, abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo. Da adesso in poi ci vediamo a Via degli Ausoni sotto il Pastificio Cerere”. È quanto si legge in un post pubblicato su Facebook, sulla pagina del Nuovo Cinema Palazzo occupato, dove è in corso lo sgombero da parte delle forze dell’ordine. “Vergogna, vergogna“. Questi i cori intonati da una trentina di persone radunate in via degli Ausoni a Roma, una delle vie di accesso a piazza dei Sanniti.

BONAFONI: “UNA SCONFITTA”

“Una sveglia amara, una sconfitta per la città. Viene sgomberato uno spazio culturale vivo e prezioso per il quartiere e viene sgomberato senza il filtro delle istituzioni cittadine, con una trattativa diretta privato-questura”. Cosi’ all’Agenzia Dire la consigliera della Lista civica Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni, che aggiunge: “La via d’uscita era difficile ma non impossibile: ha vinto un’altra spinta, la cosiddetta ‘liberazione’ dell’immobile. Era un cinema, volevano farci un casinò, le ragazze e i ragazzi dell’assemblea lo hanno salvaguardato. Oggi è arrivata la peggiore delle risposte possibili”.