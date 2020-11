VIDEO | Violenza donne, Maria Antonietta Rositani è stata dimessa dall’ospedale

REGGIO CALABRIA – “Mi farà piacere andare a trovarla, come ho fatto quando è stata ricoverata a Bari, lontano dai riflettori perché queste sono situazioni molto intime e particolari e occorre avere rispetto di chi, come lei, sta affrontando un calvario dal quale siamo convinti, con tutto l’aiuto delle persone che gli sono state accanto in questi mesi, ne potrà uscire”. Così alla Dire il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha salutato le dimissioni dall’ospedale reggino di Maria Antonietta Rositani dopo venti mesi di degenza. La donna è stata vittima di violenza da parte del marito Ciro Russo che le diede fuoco, provocandole gravi ustioni. Per questo l’uomo è stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione.

Maria Antonietta ha subito molti interventi chirurgici nel corso di questi mesi l’ultimo dei quali, eseguito al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, è andato a buon fine: con gli innesti di pelle artificiale ora può tornare a casa dai suoi figli.