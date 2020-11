Naufragio di migranti alle Canarie, sette vittime

ROMA – Almeno sette migranti sono morti dopo che ieri la barca a bordo della quale viaggiavano in 35 si è capovolta davanti all’isola spagnola di Lanzarote, nell’arcipelago delle Canarie. La notizia, riferita dal sito di informazione Canarias7, è stata confermata dal quotidiano spagnolo El Pais. Entrambe le pubblicazioni contengono citazioni di fonti della Croce rossa. Il naufragio è avvenuto ieri sera al largo della costa di Orzola, a nord di Lanzarote. I soccorritori hanno messo in salvo 28 persone. I migranti che erano sull’imbarcazione provenivano dal Maghreb, stando alle prime informazioni. I residenti della zona dove la barca si è arenata e si e’ ribaltata non hanno esitato a uscire e aiutare i servizi di emergenza, anche buttandosi in acqua, secondo Canarias7. Più di 18.000 persone, circa la metà nell’ultimo mese, hanno raggiunto quest’anno l’arcipelago in traversate oceaniche dall’Africa a bordo di barche e canoe, soprattutto da Senegal e Mali. L’anno scorso, nello stesso periodo, il numero di arrivi era dieci volte minore. Sono almeno 250 i migranti e i rifugiati africani morti o dispersi da inizio anno nella nuova rotta atlantica, secondo i dati dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Il governo spagnolo ha allestito campi temporanei per ospitare fino a 7.000 persone e sta investendo in missioni diplomatiche in diversi Paesi dell’Africa per impedire ai migranti di partire.