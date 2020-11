Covid, lo studio sulla terapia con plasma convalescente: “Nessun effetto significativo”

ROMA – “Non sono state osservate differenze significative nello stato clinico o nella mortalità complessiva tra i pazienti trattati con plasma convalescente e quelli che hanno ricevuto placebo“. È questo, in sintesi, il risultato di uno studio randomizzato sul plasma convalescente nella polmonite grave da Covid-19 pubblicato sul ‘The New England Journal of Medicine’. La ricerca ha esaminato 228 pazienti, che hanno ricevuto la terapia del plasma da convalescente, e 105 che hanno avuto il placebo.



“Dopo 30 giorni- hanno fatto sapere i ricercatori dell’Hospital Italiano di Buenos Aires- nessuna differenza significativa nei risultati clinici è stata notata tra il gruppo che ha avuto la terapia del plasma e il gruppo con il placebo”. La mortalità complessiva è stata del “10,96% nel gruppo del plasma convalescente e dell’11,43% nel gruppo placebo”, hanno concluso i ricercatori.



