Sei appuntamenti in Basilicata per la rassegna Furor Sinisgalli

POTENZA – Dal 30 ottobre al 4 novembre la Fondazione Leonardo Sinisgalli propone fra Montemurro, Potenza e Matera, sei appuntamenti nell’ambito delle sue rassegne storiche, il Furor Sinisgalli, giunto all’undicesima edizione, e La Forgia di Sinisgalli, alla numero sei. Tutti gli appuntamenti saranno introdotti e coordinati dal presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino e dal direttore Luigi Beneduci.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “IL LABIRINTO DI LEONARDO SINISGALLI”, DI BIAGIO RUSSO

Il cartellone della undicesima edizione di Furor Sinisgalli, realizzata in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza e il Circolo La Scaletta di Matera, sarà dedicata alla presentazione del doppio volume di Biagio Russo, Il labirinto di Leonardo Sinisgalli, ultima produzione edita dalla Fondazione. I due tomi, freschi di stampa, raccontano il labirinto sinisgalliano e costituiscono una sorta di cassetta degli attrezzi per appassionati e studiosi della vita e dell’opera del poeta-ingegnere.

Il primo è una raccolta di saggi e articoli, che per fotogrammi esplorano argomenti poco conosciuti di Sinisgalli, dalla formazione scolastica all’amore per il disegno. Il secondo, frutto di un lungo lavoro di ricerca, raccoglie una cronologia di eventi biografici, raccontati anche per immagini, insieme a diciannove indici bibliografici sulle opere in volume di Sinisgalli, gli articoli su quotidiani e periodici, i documenti audio-video e la critica, con una chiusura dedicata alla produzione del fratello di Leonardo, Vincenzo.

GLI APPUNTAMENTI

I volumi sono aperti da una presentazione del presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, e da una introduzione del direttore della medesima Fondazione, Luigi Beneduci. La pubblicazione sarà presentata il 30 ottobre a Montemurro (alle 18 nell’ex convento di San Domenico in piazza Giacinto Albini), il 31 ottobre a Potenza (alle 17:30 al Polo Bibliotecario di via Don Minozzi) e il primo novembre a Matera (alle 18 al circolo La Scaletta in via Sette Dolori, 10).

