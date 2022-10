I Pinguini Tattici Nucleari all’Olimpico di Roma nel 2023: tutti i dettagli sui biglietti

ROMA – Stadio Olimpico Roma, 23.07.2023. Dopo un fulmineo tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 luglio 2023 a San Siro, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare la Capitale e annunciano il loro secondo stadio.

“UN TRAGUARDO ENORME”

“Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni- spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari- la prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L’Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna“.

I BIGLIETTI

Le prevendite sono disponibili da ora su TicketOne e Ticketmaster. I prezzi vanno dai 69 euro ai 42, in base alla sezione che si sceglie.

Nel dettaglio:

Tribuna Monte Mario: 69 euro

Tribuna Monte Mario Laterale Cat 1: 65 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest Bassi: 59 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest Alti: 54 euro

Curva Nord/Sud Bassa: 54 euro

Curva Nord/Sud Alta: 49 euro

Prato: 42 euro

Sono stati oltre trentacinquemila biglietti venduti a due ore dall’apertura delle prevendite.

