Franceschini: “Un dolore la chiusura di cinema e teatri, ma la salute è la priorità”

ROMA – “Un dolore la chiusura di teatri e cinema. Ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute di tutti, con ogni misura possibile. Lavoreremo perché la chiusura sia più breve possibile e come e più dei mesi passati sosterremo le imprese e i lavoratori della cultura”. Così su twitter il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta le misure restrittive anti-covid del nuovo Dpcm che hanno coinvolto anche cinema e teatri.

