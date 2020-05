Le Frecce Tricolori volano nel cielo della Lombardia

ROMA – Un omaggio alla Lombardia. E’ quello reso stamattina dalle Frecce Tricolori, che hanno volato su Codogno e Milano, tragici epicentri dell’epidemia di Covid19. Prima ancora erano passate su Trento. Si tratta del primo di cinque sorvoli su altrettante città italiane, in avvicinamento al 2 giugno. Nel giorno della Festa della Repubblica, come da tradizione, voleranno su Roma.

Un gigantesco abbraccio nel cielo di #Lombardia, sorvolando #Codogno e #Milano.

L’omaggio delle #freccetricolori in ricordo delle vittime della pandemia #COVIDー19 e per ricordarci, in occasione della prossima #FestaRepubblica, l’importanza di essere #DistantiMaUniti pic.twitter.com/ICdPNYrXdn

