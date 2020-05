VIDEO | A Bari anticipato lo spettacolo delle frecce tricolori per evitare assembramenti

BARI – Il giro d’Italia delle frecce tricolori ha fatto tappa in Puglia con la pattuglia acrobatica nazionale dell’aeronautica militare che ha sorvolato Bari poco dopo le nove. Il decollo da Sigonella per le frecce che hanno avvolto Catanzaro prima e Bari dopo per celebrare il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana con un po’ di anticipo rispetto al due giugno. Il passaggio era previsto nella tarda mattinata ma l’orario e’ stato a sorpresa anticipato per evitare assembramenti e consentire il rispetto delle norme anti-contagio.