Coronavirus, il principe Carlo positivo al test

MILANO – Il principe Carlo, 71 anni, è risultato positivo al test per il coronavirus. La notizia, riportata dalla stampa inglese, è stata diffusa da un portavoce della famiglia reale: “Sua Altezza ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto è in buona salute. Come suo solito, negli ultimi giorni ha lavorato da casa”.

Anche Camilla, Duchessa di Cornovaglia, è stata sottoposta al test risultando negativa. Entrambi si trovano in autoisolamento. Il portavoce ha aggiunto: “Non è possibile accertare da chi il Principe abbia contratto il virus a causa dell’elevato numero di incarichi che ha svolto nel suo ruolo pubblico nelle ultime settimane”.

Nei giorni scorsi anche la regina Elisabetta aveva lasciato Buckingham Palace. “La sovrana inglese e il marito Filippo sono stati spostati per motivi di sicurezza. Sono in buona salute, ma lo staff ha pensato che lasciare il centro di Londra sia la misura precauzionale migliore“.