Blanco annuncia il nuovo singolo ‘L’isola delle rose’

ROMA – 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme. Dopo gli incredibile traguardi raggiunti nell’ultimo anno, Blanco annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo ‘L’isola delle rose‘. Il brano, disponibile da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali, arriva dopo quasi 8 mesi da ‘Nostalgia‘, certificato 3 volte platino.

BLANCO IN TOUR

Blanco ha annunciato due prestigiosi appuntamenti per l’estate prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

L’artista sarà inoltre tra gli headliner di ‘ONE MORE FEST’, in programma venerdì 23 giugno all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Le prevendite sono disponibili su https://www.vivoconcerti.com e https://www.friendsandpartners.it e nei punti vendita autorizzati.