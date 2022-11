Blanco live negli stadi nel 2023. Tutte le info su date e biglietti

(Foto di Roberto Graziano Moro)

ROMA – Un nuovo disco e due concerti che, per la prima volta, lo vedranno live negli stadi. Si apre oggi una nuova era per Blanco, reduce dal trionfo del suo ‘Blue celeste tour’ che lo ha visto esibirsi in tutta Italia con un totale di oltre 350mila biglietti venduti. E se si parla di numeri, l’artista di ‘Brividi’ non ha rivali.

A quasi due anni dal debutto ha collezionato: 49 dischi di platino, 3 dischi d’oro e un miliardo e mezzo di stream per l’album ‘Blu celeste’. Il coronamento perfetto di questa cavalcata saranno gli stadi nel 2023. Il 4 luglio all’Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro di Milano.

I BIGLIETTI

Le prevendite per i biglietti si aprono alle 18 di oggi su www.vivoconcerti.it e www.friendsandpartners.it. Dalle 11 del 23 novembre saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati.

