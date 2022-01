ROMA – “Sulla questione della collocazione internazionale dell’Italia non si scherza, Italia Viva non sosterrà candidati che non abbiano un profilo in purezza europeista e atlantista. Lo dico con chiarezza: su questo punto faremo le barricate“. Lo ha detto Matteo Renzi poco fa a Radio Leopolda, in diretta a “QuiriTalk” con il direttore Roberto Giachetti e L’editorialista del Corriere della Sera Francesco Verderami.

