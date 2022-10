Un quintale di prodotti scaduti in un mini market a Roma

ROMA – Nel quartiere Magliana la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario dedicato al controllo del territorio, alla prevenzione dei reati predatori e alla verifica sugli esercizi commerciali. Il servizio, coordinato dal personale del XI Distretto di P.S. San Paolo, è stato effettuato con la collaborazione di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione e Crimine Lazio e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Controllate 130 persone e 4 esercizi commerciali.

110 KG DI PRODOTTI ALIMENTARI SCADUTI

In questo ambito è stato verificato un minimarket nei pressi del quale alcune persone stavano consumando delle bevande alcoliche lì acquistate. Sono stati trovati circa 110 chilogrammi di generi alimentari – tra cui alcuni prodotti velocemente deperibili – scaduti. Detti prodotti, di concerto con la Asl competente, sono stati immediatamente distrutti.

MULTE PER 6.000 EURO

All’interno dell’esercizio commerciale era presente un dipendente non in regola con le norme sull’impiego al lavoro. Al titolare del minimarket sono state contestate sanzioni amministrative per circa 6 mila euro. Al termine degli accertamenti, viste anche le scarse condizioni igienico-sanitarie dei locali, è stato interessato il competente ufficio dell’Asl per i provvedimenti di specifica competenza. Così in un comunicato la Questura di Roma.

