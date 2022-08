Chiara Ferragni contro FdI e in difesa dell’aborto: “Ora è il tempo di agire”

ROMA – “Ora è il tempo di agire e far si che queste cose non accadano”. Lo scrive in una storia su Instagram l’influencer Chiara Ferragni condividendo un post della rivista ‘The vision’ che riporta: “Fratelli d’Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”.

MORANI (PD): “FERRAGNI VENGA NELLE MARCHE E CI AIUTI”

“Chiara Ferragni venga nelle Marche e ci aiuti a combattere questa battaglia”. Lo scrive la deputata marchigiana Alessia Morani (Pd) che sulla sua pagina Facebook rilancia la story pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni. “Sono due anni che ci battiamo contro questa destra retrograda- dice Morani- che nega i diritti”.

Nell’articolo rilanciato dalla nota imprenditrice lombarda si ricorda, tra le altre cose, come nel 2020 il consiglio regionale marchigiano abbia deciso di non applicare la circolare del ministero della Salute che permette la somministrazione della pillola abortiva Ru486 anche all’interno dei consultori ed inoltre che nella regione il 71% dei medici o del personale si dichiara obiettore (media italiana 70%).

BOLDRINI: “GRAZIE A FERRAGNI PER IMPEGNO A DIFESA DELLA 194“

“La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l’aborto è di fatto impedito. Grazie a Chiara Ferragni per l’impegno a difesa della legge 194, battaglia che ci deve vedere tutte unite. Mai più aborto clandestino”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

FEDELI (PD): “BRAVA FERRAGNI, COSA PENSA MELONI DELLA LEGGE 194?“

“Brava Chiara Ferragni! Difendiamo l’aborto, la maternità consapevole e la salute delle donne. Nella Regione Marche, laboratorio della destra più nera, i diritti sono sotto attacco. Rischiamo ora che lo siano in tutta Italia. Chiediamo a Meloni: cosa pensa, onorevole, della Legge 194?”, afferma su Twitter la senatrice del PD Valeria Fedeli, plaudendo l’iniziativa dell’influencer.

