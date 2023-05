Annalisa, Fedez e J-Ax sul palco di ‘Road to Battiti’

ROMA – Torna l’appuntamento con la musica di ‘Road to Battiti’. Nel terzo week end dello show itinerante saranno quattro gli artisti ad esibirsi sul palco di due piazze pugliesi. Si parte sabato 27 maggio con Mr Rain, live da Fasano. A seguire, domenica 28 maggio nella tappa di Taranto, per la prima volta insieme Annalisa, Fedez e J-Ax presenteranno il nuovo singolo ‘Disco Paradise’, in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali il 25 maggio. Tutte le esibizioni di ‘Road to Battiti’ saranno trasmesse in una delle cinque puntate del ‘Radio Norba Battiti Live 2023′, in onda su Italia 1 a partire dal 4 luglio.

ROAD TO BATTITI

Gli abbinamenti nome-tappa di ‘Road to Battiti’ saranno svelati di settimana in settimana su Radio Norba e i canali social.

Queste le tappe:

– 13 maggio a Canosa di Puglia

– 14 maggio a Barletta

– 20 maggio a Massafra

– 21 maggio a Mesagne

– 27 maggio a Fasano

– 28 maggio a Taranto

– 3 giugno a Vieste

– 4 giugno a Peschici

– 7 giugno a Marina di San Foca

– 29 giugno a Giovinazzo.