Totti-Spalletti, prove di pace: promessa di incontro a ‘Le Iene’

ROMA – Prove di dialogo e di pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Nella puntata di domani, martedì 25 aprile, su Italia1, de Le Iene, nel servizio di Filippo Roma, i due protagonisti hanno promesso di incontrarsi, a sei anni di distanza dallo scontro avuto. L’inviato incontra Luciano Spalletti durante l’evento dedicato al Premio Nazionale Enzo Bearzot, il riconoscimento dedicato agli allenatori di calcio italiani. Questo uno stralcio del dialogo tra i due: Spalletti: “Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due”. Inviato: “Se lei lo invita noi portiamo il video messaggio”. Spalletti: “Scelga lei luogo e momento”. Francesco Totti è in moto per le strade di Roma, in sella con lui la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Tra una battuta e l’altra l’ex capitano dice: “…Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!”.

