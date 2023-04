Torna al cinema il film cult ‘Superman’ del 1978

ROMA – Da oggi, 24 aprile, e fino a mercoledì 26 aprile, torna al cinema il mitico Superman del 1978, diretto da Richard Donner: il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, vinse nel 1978 il premio Oscar per i Migliori effetti speciali e torna ora nelle sale, dopo 45 anni, in una versione che ne migliora la qualità audio e video grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate.

DUE PROTAGONISTI D’ECCEZIONE: CHROSTOPHER REEVE E MARLON BRANDO

Christopher Reeve (Superman/Clark Kent), Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex Luthor) e Margot Kidder (Lois Lane) regalano interpretazioni indimenticabili che alimentano l’aura leggendaria del film, accompagnate dal doppiaggio italiano originale tanto amato dai fan.

AL CINEMA DOPO 45 ANNI

In occasione del 45esimo anniversario dall’uscita in sala, il cult del 1978 viene riproposto, quindi, in una versione inedita, rimasterizzata, che racconta le imprese e la storia del supereroe più famoso di sempre.