Rifiuti Lazio, D’Ercole-Consoli per sostituzione provvisoria di Tosini

ROMA – Il direttore generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, e l’attuale direttore del Capitale Naturale, dei parchi e delle aree protette, Vito Consoli, prendono il posto momentaneamente di Flaminia Tosini, l’ex direttrice regionale dell’area rifiuti, agli arresti domiciliari per corruzione, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente.

Questa mattina la Giunta regionale ha deciso le due nomine, stabilendo di dividere le funzioni che fino a poco fa erano tutte in capo alla Tosini. Per questo la D’Ercole si occuperà del ciclo dei rifiuti e della programmazione, mentre a Consoli andranno i procedimenti sulle autorizzazioni e le valutazioni di impatto ambientale.

L’esecutivo ha dato anche il via libera al bando attraverso il quale rintracciare la figura che in via definitiva sostituirà la Tosini e ha nominato la task force che verificherà i procedimenti in corso sulle autorizzazioni degli impianti. La comporranno Wanda D’Ercole, Vito Consoli e il direttore dell’Arpa Lazio, Marco Lupo.