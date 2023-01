VIDEO | Al Gf Vip faccia a faccia tra le Vippone Oriana e Antonella: è scontro

ROMA – Nella Casa più spiata d’Italia non tardano a mancare le tensioni, e protagoniste di continui scontri e confronti sono Oriana Marzoli e Antonella Fiordalisi.

Nel corso della loro avventura le due Vippone, infatti- come si legge sulla pagina ufficiale del Grande Fratello- non hanno mai nutrito reciproca simpatia, anzi, molto spesso, si sono ritrovate a dibattersi in dei focosi faccia a faccia. Nelle scorse settimane, in Cortiletto, la schermitrice aveva avuto un diverbio con la bella venezuelana e i toni sono stati decisamente accesi con un botta e risposta di battute e frecciatine.

“Sei una cattiva persona. Falsa. Sei trash”, aveva detto Antonella molto arrabbiata puntando il dito verso la VIP. Allo scontro, ad animare gli animi, si era unito anche Onestini che, difendendo la bella venezuelana, si è scagliato contro la schermitrice recriminandole degli atteggiamenti molto provocatori.

Ieri sera in Superled, messe una di fronte all’altra, le due Vippone cercano di chiarire ogni loro malinteso..

Antonella, si legge sul sito, pensando alla loro iniziale amicizia, dichiara di essersi sentita usata dalla sua compagna per avvicinarsi ad Antonino, “Non ti sei comportata bene” dice mostrandosi molto offesa. Oriana, dal canto suo, respinge le accuse, “Io non mi sono avvicinata a te perché eri amica di Antonino” dichiara molto contrariata, “Devi essere più coerente, sei una provocatrice” conclude irritata la sua analisi.

Tra le due Vippone i toni si alzano a dismisura, e Antonella si dice offesa dai modi e dalle parole che la bella venezuelana le grida contro. Oriana invece, molto seccata, dichiara di non voler avere a che fare con la sua compagna e l’incolpa di essere poco solidale rispetto alle critiche che le addita.

In studio, Sonia Bruganelli si esprime sul faccia a faccia e, se della schermitrice pensa che sia molto maturata, della bella venezuelana pensa invece che sia molto esagerata e a volte anche particolarmente aggressiva. Orietta invece, nella sua analisi, difende la bella venezuelana e accusa Antonella di pensare solo ai suoi follower.

Tra le due inquiline della Casa più spiata d’Italia non si riesce a trovare un punto in comune ai loro diverbi, e con toni molti accessi, concludono il loro confronto senza arrivare ad un vero e proprio chiarimento.

Antonella faccia a faccia con Oriana: ecco perché, secondo lei, tra loro le cose non sono mai andate… #GFVIP pic.twitter.com/E5242bIka3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023