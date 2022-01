FOTO | Quirinale, a Palermo trasloco in corso da casa Mattarella

PALERMO – Il camion è arrivato di buon mattino in via Libertà, strada centralissima e cuore pulsante di Palermo. Si è piazzato davanti al palazzo in cui si trova l’appartamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si appresta a lasciare la sua abitazione nel capoluogo siciliano per trasferirsi nella nuova residenza romana che lo accoglierà quando i grandi elettori avranno trovato la quadra sul suo successore.

Mattarella ieri ha trascorso una domenica palermitana ricevendo l’affetto dei suoi concittadini che lo hanno applaudito all’uscita dalla sua abitazione, a pochi passi dal luogo in cui fu ucciso il fratello Piersanti, allora presidente della Regione, il 6 gennaio 1980. “Grazie Presidente, contiamo sempre su di lei”, è stata la frase rivolta a Mattarella, che era accompagnato dai figli Laura e Bernardo. Il Capo dello Stato si trova ancora in città e seguirà a distanza almeno la prima giornata di votazioni a Montecitorio.