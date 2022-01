Renzi: “Entro venerdì avremo un presidente della Repubblica. Draghi al Quirinale? Ci sta”

ROMA – “La mia impressione è che siamo in alto mare. Ma è normale, la politica si confronta. Al momento ci sono 3-4 ipotesi. Ma tra giovedì e venerdì avremo un presidente della Repubblica”. Lo dichiara Matteo Renzi nel corso della trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7. Per il leader di Italia Viva, “Berlusconi non ha i numeri, non è la sua partita“. Chi potrebbe essere dunque il prossimo inquilino del Colle? “Casini è una buona idea – spiega Renzi – come Draghi e altri. Draghi può giocare dappertutto, l’arrivo al Quirinale ci sta. E aiuterebbe se parlasse coi partiti per definire lo schema di gioco. Senza un accordo politico, alla quinta votazione arriva Draghi”, profetizza l’ex premier.

Renzi non esclude che il prossimo Capo dello Stato possa essere espressione del centrodestra, che ha la maggioranza tra i 1.009 parlamentari e delegati regionali che dovranno votare per il successore di Mattarella. “Se il centrodestra fa un nome nell’interesse del Paese è evidente che si vota. Nessuno qui vuole mettere una bandierina”. E sull’ipotesi che sia una donna a diventare presidente della Repubblica, puntualizza: “Abbiamo bisogno di donne, ma il punto vero è che devono avere i numeri in Parlamento. Moratti e Casellati forse sono nomi che porterà il centrodestra. Penso che Salvini abbia diversi nomi in testa – prosegue il leader di Italia Viva -, poi dovrà decidere come giocare la leadership numerica oggettiva, e capire se diventa leadership politica, cioè se trova i numeri. Se porti a casa il presidente al Quirinale hai vinto”.

Renzi commenta anche la sua assenza al vertice di centrosinistra tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza: “La mia idea di centrosinistra è diversa da Conte. Lui ha firmato il decreto sicurezza, si è definito sovranista e populista. Non c’erano i grillini nel centrosinistra riformista”. Ma non chiude le porte al segretario del Pd, che ha incontrato stamattina per parlare di Quirinale: “Letta chiede un patto di legislatura, è un po’ quello che chiedo io. Mettiamoci d’accordo per l’interesse del Paese, poi litigheremo nel 2023″.