Quirinale, oggi Letta incontra Salvini: “Draghi o Mattarella, bis sarebbe soluzione perfetta”

ROMA – “Il primo punto della mia conversazione con Salvini è per capire se la loro posizione su Draghi sia ultimativa. Quanto a Sergio Mattarella, per noi sarebbe il massimo, la soluzione ideale e perfetta: sarà anche questo uno dei temi con cui parlerò con Salvini”, dice il segretario del Pd Enrico Letta a Che tempo che fa, su Rai tre. L’ipotesi sarà al centro del colloquio con Matteo Salvini di oggi.

SALVINI: “TOGLIERE OGGI DRAGHI DA CHIGI SAREBBE PERICOLOSO“

“Togliere oggi Draghi da Palazzo Chigi sarebbe pericoloso”, dichiara Matteo Salvini, dopo la riunione coi grandi elettori della Lega.

SALVINI: “NON FACCIO IL NOME DI CASINI, NON È DI CENTRODESTRA”

La Lega non fara’ il nome di Pierferdinando Casini per il Quirinale. “Non è un nome di centrodestra”, mette in chiaro Salvini.

SALVINI: “RICCARDI? ALLORA POTEVO FARE IO NOME VELTRONI…“

“Noi abbiamo un approccio più umile. Mi spiace che da Letta arrivino dei no pregiudiziali”, risponde il segretario della Lega a chi gli ricorda il pronostico di Enrico Letta sui candidati del centrodestra (“faranno la fine della candidatura di Berlusconi”). Evidentemente non convergerete su Andrea Riccardi. “Non è di centrodestra. Altrimenti facevo io il nome di Veltroni…”, aggiunge Salvini.

LEGGI ANCHE: Quirinale, intesa (su Draghi) entro la terza o dalla quarta Riccardi ha i numeri