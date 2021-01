Vaccini, Di Maio: “Faremo causa a Pfizer e Moderna”

ROMA – La mancanza di dosi anti virus “non è solo un problema dell’Italia, è un contratto europeo che due aziende, Pfizer e Moderna, non stanno rispettando. Noi gli faremo causa ma non lavoreremo con tutte le istituzioni europee perché si acceleri la distribuzione del vaccino”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più.

“Queste due case farmaceutiche stanno rallentando ma non se lo possono permettere. Hanno assicurato delle quantità facendo il passo più lungo della gambe. Questo fa saltare il piano vaccinale. Per ora presumiamo la buona fede, che sia stato solo un problema di valutazione”, sottolinea.

“Se tra 10 giorni comincia la campagna elettorale perdiamo i progetti del recovery fund e non possiamo fare causa per i vaccini”, ha poi aggiunto.