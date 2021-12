Leodori: “Un web migliore è responsabilità di tutti, anche la tua”

ROMA – “Mi rivolgo a te, che pensi non ci nulla di male a commentare un video con atti di violenza, a te, che pensi non ci nulla di male a cliccare mi piace su un articolo che incita all’odio, a te, che pensi che sia normale mettere sul web o sui social foto o video tuoi privati e intimi. A te voglio dare un consiglio: rifletti”. Questo il video appello di Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio. “Pensa che il web è come una grande piazza, in cui ogni parola detta o ogni atto compiuto può essere osservato e giudicato da milioni di persone in qualsiasi parte del mondo- ricorda Leodori-, e qualsiasi parola o tua immagine pubblicata potrà cambiare per sempre la tua reputazione. Un web migliore è responsabilità di tutti, anche la tua”.

La video-pillola è stata realizzata nell’ambito della campagna del Corecom Lazio – che affronta le tematiche della Dipendenza, dell’Odio in Rete, del Cyberbullismo, del Sexting e dell’Adescamento online –, realizzata in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire.