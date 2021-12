Ciacciarelli: “Social mezzo straordinario, difendiamoci dall’odio”

ROMA – I social sono “un mezzo straordinario, che ci ha dato la possibilità di accorciare le distanze e di comunicare con migliaia di persone. Questo mezzo ha però in sé delle insidie che dobbiamo scongiurare”. A dirlo, in una video-pillola, è Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio.

Le inside sono quelle “dell’odio social, del cyberbullismo. Persone ignare vengono perse di mira, messe all’angolo e, in alcuni casi, sono anche arrivate a gesti di autolesionismo. Ecco, noi dobbiamo evitare questo. Dobbiamo denunciare queste azioni criminose, difendere i nostri amici da azioni di questo genere. Solo con un uso corretto dei social, con la denuncia di queste azioni, non perpetrando queste azioni, tenendo sempre presente che la nostra reputazione digitale è qualcosa di importantissimo, che non può essere sporcata da questo, si potrà portare avanti l’utilizzo corretto di questi mezzi di comunicazione che hanno sicuramente migliorato la vita di noi tutti”.

La video-pillola è stata realizzata nell’ambito della campagna del Corecom Lazio – che affronta le tematiche della Dipendenza, dell’Odio in Rete, del Cyberbullismo, del Sexting e dell’Adescamento online –, realizzata in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire.