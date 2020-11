Tg Lazio, edizione del 23 novembre 2020

REGIONE LAZIO: DIFFIDATA SANOFI SU RITARDO CONSEGNA VACCINI ANTINFLUENZALI

“I ritardi nelle vaccinazioni antinfluenzali sono attribuibili esclusivamente alla mancata fornitura di circa 500mila dosi di vaccino da parte della società Sanofi Pasteur”. Lo ha fatto sapere oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “la Sanofi è stata già diffidata dalla Centrale acquisti regionale. Nel frattempo sono in arrivo 66mila dosi dell’altro vaccino previsto dalla gara della società Seqirus che verrà immediatamente distribuito ai medici”. Intanto il vice presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Pierluigi Bartoletti, ha sottolineato che a Natale e Capodanno “non ci devono essere allentamenti, per evitare la catastrofe a gennaio, quando arriverà anche l’influenza”.

ROMA, STOP CIRCOLAZIONE METRO C PER INDISPONIBILITÀ PERSONALE

La linea C della metropolitana di Roma completamente ferma per “indisponibilità di personale”. E’ quanto hanno scoperto stamani migliaia di romani, rimasti a piedi o costretti a ricorrere a bus sostitutivi. L’Atac ha fatto sapere di aver avviato accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea. Un’indagine interna per verificare la ragione delle assenze comunicate dai dipendenti. “Stiamo controllando i documenti giustificativi giunti da parte del personale assente anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità” ha fatto sapere l’azienda.

ROMA, IN ARRIVO 4 MLN PER IL NUOVO LOOK DI PIAZZA DEL COLOSSEO

Piazza del Colosseo si rifà il look. Questa mattina la commissione Mobilità del Comune di Roma ha dato parere positivo a una delibera che autorizza interventi sulla piazza per 4 milioni di euro al fine di realizzare opere compensative legate alla realizzazione della linea C. Le opere riguardano “la valorizzazione della piazza” con una serie di interventi di risistemazione superficiale, tra cui alcuni finalizzati a evidenziare la pianta del vecchio perimetro del monumento e altri pensati per ‘ingentilire’ gli apparati di sicurezza in entrata e uscita dall’anfiteatro, a partire da una nuova cancellata tra le arcate al piano terra.

RIFIUTI, RAGGI INAUGURA MACCHINA RICICLA PLASTICA A MERCATO TRIESTE

Da oggi anche il mercato Trieste, nel II Municipio, ha la sua macchinetta mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet. A inaugurarla stamani la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha poi incontrato gli operatori del mercato, annunciando per il prossimo anno l’avvio dei lavori del parcheggio di via Chiana. “Questo è il secondo dei 17 ecocompattatori Coripet che arriveranno nei mercati rionali di Roma entro dicembre- ha spiegato Raggi- L’iniziativa prevede 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite. Un piccolo premio per chi tutela l’ambiente”.