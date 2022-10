Regione Vda finanzia impianti di Courmayeur, Morgex e Sarre

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 23 ott. – Tre impianti sportivi di interesse regionale riceveranno fondi dalla Regione Valle d’Aosta. Sono il Forum sport center di Dolonne, a Courmayeur, e i campi sportivi di Sarre e di Morgex. Lo spiega in una nota l’assessorato alle Finanze e alle Opere pubbliche della Regione. “Abbiamo ritenuto importante aiutare il territorio in questa fase di aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione” dice l’assessore Carlo Marzi.

Per questo, “abbiamo chiesto ai Comuni di Courmayeur e di Sarre di stimare l’aumento dei costi dei lavori in modo da poter integrare i contributi già concessi- aggiunge l’assessore- attraverso i fondi dell’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale consentiamo ai due Comuni di far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e delle lavorazioni per poter completare i lavori in corso sui due impianti sportivi di interesse regionale”. Allo stesso modo si è proceduto anche per il Palaindoor Marco Acerbi e il camposcuola di atletica leggera Ettore Tesolin, ad Aosta. I Comuni di Courmayeur e Sarre hanno comunicato -rispetto alla spesa iniziale stimata- un aumento dei costi complessivi pari a 207.875 euro e 21.018 euro. L’amministrazione regionale ha concesso 103.928 euro al Comune di Courmayeur e 10.509 euro a Sarre, pari al 50% dell’incremento dei costi. I Comuni interessati si sono impegnati a garantire la copertura del 50% restante.

“Parallelamente è stata accolta la richiesta di contributo avanzata dal Comune di Morgex per i lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale- aggiunge Marzi- riconosciuto nel 2009 come infrastruttura di interesse regionale”. Il finanziamento consente al Comune di Morgex di compiere un sostanziale miglioramento delle condizioni di utilizzo del campo e di contenimento dei costi e delle attività di manutenzione. Il contributo concesso dalla Regione è di 400.000 euro, corrispondente al 50% della spesa complessiva massima di 800.000.

Sempre attraverso i fondi dell’assestamento di bilancio sono stati finanziati i maggiori costi dei lavori dei due lotti di adeguamento del Palaindoor, per 84.000 euro, e del rifacimento della pista del Tesolin, per 200.000. “Abbiamo accolto la richiesta del Comune di Aosta di finanziare una modifica migliorativa progettuale della pista di Atletica che porterà a otto le attuali sei corsie. Con le risorse in assestamento abbiamo concesso un ulteriore contributo di 465.000 euro, a copertura sempre del 50% dei maggiori costi di realizzazione, in considerazione dell’importanza che il polo sportivo di regione Tsambarlet riveste per l’intera regione” conclude Marzi.

