Staiano (Sip): “La formazione è centrale contro lo scetticismo sociale”

“Come presidente della Società italiana di pediatria (Sip) non posso che incoraggiare la formazione. Ancor di più oggi, in tempi di pandemia, dobbiamo farci promotori della diffusione di aggiornamenti scientifici che siano repentini, coerenti ed efficaci“. Apre così l’inaugurazione del XXXIII congresso della Societa italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), in corso a Caserta fino al 26 settembre, Annamaria Staiano, presidente della Sip.

“Viviamo tempi difficili in cui la figura del medico, in particolare quella del pediatra, è sovente messa in discussione dall’opinione pubblica. Siamo spesso travolti dallo scetticismo – afferma Staiano – sia in temi di Medicina preventiva – basti pensare a cosa sta accadendo con le vaccinazioni – che nella gestione diagnostica e terapeutica dei nostri piccoli pazienti. I genitori sono sempre più esigenti e spesso spingono il medico ad adottare forme di Medicina difensiva. L’unica arma che abbiamo di difesa dei nostri pazienti è proprio rappresentata dalla Medicina basata sull’evidenza scientifica (Ebm). Non dobbiamo perdere le nostre certezze, ma rafforzarle attraverso lo studio, la discussione e la formazione anche grazie ad eventi di questo tipo, organizzati dal presidente Sipps Giuseppe Di Mauro. Al centro della formazione ci sia sempre il benessere psicofisico del bambino – conclude Staiano – nel suo ambiente, nella sua famiglia”.