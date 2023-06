World’s Best arriva su Disney+, i protagonisti: “I sogni non si realizzano diventando virali sui social”

ROMA – Da oggi su Disney+ è disponibile ‘World’s Best’. Il film segue la storia di un dodicenne alle prese con l’accettazione di sé, l’elaborazione della morte del padre e il raggiungimento dei propri sogni attraverso la matematica e l’hip hop. “La fiducia in te stesso non bisogna cercarla negli altri, ma dentro di te. E il successo, i sogni e gli obiettivi non si raggiungono diventando virali con un video pubblicato su YouTube, ma con impegno e passione. E, soprattutto, non bisogna mai avere paura di fallire”, hanno detto i protagonisti Utkarsh Ambudkar e Manny Magnus all’agenzia Dire.

Diretta da Roshan Sethi e co-scritto, co-prodotto, realizzato le canzoni originali e interpretato da Ambudkar, la commedia racconta del dodicenne genio della matematica Prem Patel (l’esordiente Manny Magnus). Il ragazzo è nel bel mezzo delle difficoltà dell’adolescenza, scopre che il padre, recentemente scomparso, era un famoso rapper e si propone immediatamente di intraprendere una carriera come superstar del rap. Sebbene le sue azioni possano sembrare avventate e rappresentino il modo più rapido per perdere tutto, Prem, spinto da una forte fantasia alimentata dalla musica hip-hop in cui si immagina di esibirsi con il padre (Ambudkar), è determinato a scoprire se l’hip-hop è davvero nel suo DNA. Come diceva sempre suo padre, “i migliori del mondo non si fermano mai” ma “devi essere l’hypeman di te stesso”.