Covid, ad agosto disponibile il vaccino contro le sottovarianti Omicron

ROMA – “Moderna ha annunciato che da agosto sarà disponibile in tutto il mondo un nuovo vaccino contro Omicron 5. I dati preliminari mostrano una potente risposta anticorpale neutralizzante contro le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5. I nuovi dati verranno inviati alle autorità regolatorie per l’approvazione”. Lo ha scritto in un post su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

BASSETTI: VACCINI BIVALENTI ANCHE PER LE VARIANTI OMICRON

“Avremo quindi vaccini bivalenti– ha proseguito- in grado di produrre anticorpi contro il virus originale e contro le varianti omicron. Ora non resta che pensare a come organizzare il richiamo vaccinale, da farsi a settembre/ottobre e a chi destinarlo. Sicuramente ad anziani, fragili, operatori sanitari e a tutti gli altri che decideranno di farlo. Ancora una vittoria per la scienza che, in pochi mesi, ha messo a punto un vaccino aggiornato.

