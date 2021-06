Vaccino, a Reggio Calabria car sharing per riceverlo a casa

REGGIO CALABRIA – “Siamo in una fase in cui le vaccinazioni stanno procedendo bene, siamo in difficoltà però rispetto alle persone che per diversi motivi non si possono recare ai centri vaccino della città, persone indigenti, allettati, anziani. Ecco perché in sinergia con l‘Asp, Atam e Città metropolitana abbiamo messo a disposizioni otto autovetture del servizio car sharing per consentire agli addetti sanitari di poter effettuare i vaccini a domicilio. Si tratta di un servizio importante che ci consentirà di aumentare il numero delle vaccinazioni ed uscire il prima possibile dagli effetti della pandemia”. Così ha risposto alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, oggi in occasione della consegna delle autovetture all’Azienda sanitaria provinciale.