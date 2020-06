Africa, la ‘Transahariana’ scavalca l’Atlante: Nigeria più vicina

ROMA – Appena sette chilometri, ma decisivi, per collegare non solo nord e sud dell’Algeria ma anche Mediterraneo e Golfo di Guinea: è stata presentata in questi termini la consegna dell’ultimo tratto di autostrada che taglierà la regione di Chiffa, sui monti dell’Atlante. La sezione dovrebbe essere completata nelle prossime settimane ed è parte della cosiddetta Transahariana, un corridoio immaginato già 50 anni fa per collegare Algeri alla metropoli nigeriana Lagos con un tragitto di circa 4.500 chilometri.