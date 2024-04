Diritti umani, Blinken smentisce l’uso di doppi standard con Israele: “Valuteremo eventuali violazioni a Gaza”

I morti nella Striscia hanno superato quota 34mila. Un'indagine dell'istituto statistico Gallup ha rilevato che il consenso alla politica israeliana a Gaza è crollato dal 50% di novembre al 36% di fine marzo

ROMA – Gli Stati Uniti indagheranno sull’operato dell’esercito israeliano a Gaza per verificare se abbia commesso violazioni dei diritti umani a danno della popolazione: lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken nel corso della conferenza stampa per presentare il rapporto annuale sullo stato dei diritti umani nel mondo. Come riferiscono i media locali, Blinken ha smentito che Washington starebbe usando doppi standard con Israele: “In generale- ha detto- quando osserviamo i diritti umani e il loro stato nel mondo, applichiamo lo stesso standard a tutti. Ciò non cambia se il Paese è un nemico, un competitor, un amico o un alleato”. Poi ha aggiunto che all’interno del Dipartimento scattano dei protocolli di verifica a fronte di “accuse di incidenti, di violazioni del diritto umanitario internazionale, o di abusi dei diritti”. “Questi processi sono in corso”, ha chiarito, senza però fornire dettagli sulla diffusione delle conclusioni di tali verifiche.



L’amministrazione del presidente Joe Biden è sotto pressione per il sostegno a Israele, suo storico alleato, a cui dal 7 ottobre non ha mai negato armi e appoggio politico. Tuttavia, i morti nella Striscia hanno superato quota 34mila, di cui oltre la metà sono donne e bambini, stando ai report delle autorità sanitarie del governo guidato da Hamas. Inoltre, i continui bombardamenti hanno distrutto gran parte degli edifici e reso sfollata quasi la totalità della popolazione. A fine marzo, un’indagine dell’istituto statistico Gallup ha rilevato che il consenso alla politica israeliana a Gaza è crollato dal 50% di novembre al 36%. Ora il 55% è in disaccordo con Tel Aviv rispetto al 45% di fine 2023. Si allarga anche la forbice di chi non ha un’opinione: dal 4% al 9%.