Enorme discarica abusiva a pochi passi dalla spiaggia di Giorgino

CAGLIARI. Un’enorme discarca abusiva a due passi dalla spiaggia di Giorgino, uno dei rioni marittimi di Cagliari. A fare la scoperta i Forestali del capoluogo sardo, che hanno sottoposto a sequestro un’ampia area privata- estesa circa 3.000 metri quadrati- invasa da ogni genere di materiali, anche pericolosi. La discarica, nel racconto dei Forestali, sarebbe stata creata nel tempo dai sistematici abbandoni di rifiuti.

Al momento, grazie anche all’ausilio di apparati di videosorveglianza, sono state individuate quattro persone nell’atto di abbandonare, in più riprese, rifiuti di diverso genere.

“Si è provveduto a informare la Procura della Repubblica- si legge in una nota- per il reato di realizzazione di discarica abusiva e di danneggiamento, puniti con pene fino a due anni di reclusione, oltre che con la bonifica del sito inquinato. Con l’obiettivo di interrompere l’attività illecita, si è provveduto anche al sequestro della strada, interrompendo l’accesso alla discarica dalla via pubblica”.

