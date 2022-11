Maltempo, a Genova crolla pezzo di un ponteggio e si rompe vetrata in Comune

GENOVA – Pioggia, freddo, prima vera neve sulle alture, ma soprattutto vento forte, con raffiche che hanno superato i cento chilometri all’ora. Notte di perturbazione atlantica a Genova e dintorni, con decine di interventi dei vigili del fuoco ancora in corso nella mattinata per allagamenti, rami spezzati e caduti sulla strada, bidoni della spazzatura trascinati dalle raffiche. In pieno centro, in via Fieschi, all’incrocio con piazza Carignano, parziale distacco di un ponteggio per la riqualificazione della facciata di un condominio: non ci sono feriti, ma la strada resta chiusa al traffico e ai pedoni per la messa in sicurezza della zona. Distrutta anche una delle porte a vetri all’ingresso di Palazzo Tursi, sede del Comune.

Problemi anche in sopraelevata, chiusa alle due ruote e ai mezzi telonati e furgonati a causa del vento e dove un cartellone pubblicitario pericolante ha costretto a limitare la circolazione verso ponente all’uscita di piazza Cavour per quasi un’ora. Pompieri intervenuti anche a Quinto per il distacco di alcuni materiali da altre impalcature, e a San Teodoro e Sant’Euseubio per la caduta di alberi. Gru ferme in porto ai terminal di Voltri, sempre a causa del vento

Infine, la “dama bianca” che nella notte ha fatto visita soprattutto alla Val d’Aveto, sul Beigua e sull’Antola, con strade e paesi di montagna copiosamente innevati.

