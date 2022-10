VIDEO| Festa del Cinema di Roma, la madrina Geppi Gucciari ironizza su nuovo governo

ROMA – Il Concorso del Festival del Cinema di Roma si è concluso oggi con l’assegnazione dei premi durante la cerimonia che si è svolta nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. A guidare l’evento Geppi Gucciari. La madrina della 17esima edizione ha intrattenuto la platea con gag e momenti esilaranti. E non solo. La comica sarda ha ironizzato sul nuovo governo inviandogli un grande in un bocca al lupo per il mandato.

