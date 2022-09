VIDEO | Viaggiava verso Palermo con 33 chili di cocaina in auto, arrestato dalla guardia di finanza

PALERMO – Maxi sequestro di cocaina in provincia di Palermo da parte della guardia di finanza: scoperti 33 chili di droga che viaggiavano su un’auto lungo l’autostrada, nei pressi dello svincolo di Buonfornello. La notizia risale al 14 settembre ma è stata resa nota soltanto oggi. Quel giorno le fiamme gialle hanno fermato il veicolo e grazie al fiuto del cane antidroga Mia hanno scoperto 30 panetti di droga. L’uomo è stato arrestato.

NEL BAGAGLIAIO 30 PANETTI SOTTOVUOTO

Quando è stato bloccato da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, l’uomo viaggiava con il carico di cocaina in direzione del capoluogo siciliano su un Nissan Qashqai e all’alt delle fiamme ha mostrato subito segni di insofferenza che hanno insospettito i finanzieri. La droga, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato ricavi per oltre due milioni e mezzo di euro. I panetti, avvolti in plastica trasparente sottovuoto, erano nascosti nel bagagliaio del suv.

