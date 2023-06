Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 giugno 2023

CORRUZIONE. ARRESTATI MINENNA E PINI

L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna, attuale assessore all’Ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari. Per i pm c’era un ‘pactum sceleris’ tra lui e Gianluca Pini ex deputato della Lega, anche lui ai domiciliari. In tutto sono 34 i provvedimenti cautelari. Al centro dell’inchiesta un maxi appalto con l’Ausl Romagna per la fornitura di mascherine. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che assume le deleghe di Minenna, conferma “la fiducia all’assessore e si dice certo che “che dimostrerà la sua estraneità”.

FORZA ITALIA, CONSIGLIO NAZIONALE IL 15/7

Il Consiglio nazionale di Forza Italia è fissato per il 15 luglio. Lo annuncia Antonio Tajani, che ha riunito i gruppi parlamentari dopo la commemorazione di Silvio Berlusconi in aula alla Camera. Tajani sottolinea che “nella nostra forza politica c’è spazio per tutti, è una forza di governo, una forza protagonista”. I responsabili dei territori in particolare “sono chiamati a un compito delicato: essere l’anello di congiunzione tra cittadini e istituzioni”. Licia Ronzulli conferma che sarà proprio il ministro degli Esteri a guidare il partito.

MELONI: LA LIBERTÀ RELIGIOSA È UN DIRITTO CHE VA DIFESO

La libertà religiosa è un diritto di tutti, un dovere difenderla. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, in occasione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, avverte che “tacere sulla negazione della libertà religiosa equivale a esserne complici, noi non intendiamo farlo”. La libertà religiosa “non è un diritto di serie B”, aggiunge la premier, che mette però in guardia sul “malinteso concetto di inclusione che limita la possibilità dei credenti di esprimere le proprie convinzioni nell’ambito della vita sociale”. Secondo Meloni “è profondamente sbagliato pensare che per accogliere l’altro si debba negare la propria identità”. Dal governo, infine, arrivano 10 milioni per interventi a favore delle minoranze cristiane perseguitate nel mondo.

EMANUELA ORLANDI, 40 ANNI FA LA SCOMPARSA

Sono passati 40 anni da quando Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, il 22 giugno 1983 sparì a soli 15 anni. La sua vicenda è ancora una ferita aperta su cui non è stata fatta piena luce. L’ufficio del Promotore di giustizia dello Stato vaticano fa sapere di aver “raccolto tutte le evidenze reperibili nelle strutture della Santa Sede” e di aver trasmesso la documentazione alla procura di Roma. Proprio oggi, come riporta Agensir, arriva l’auspicio della famiglia, che, tramite il suo legale, chiede che il Papa ricordi Emamuela domenica prossima, durante l’Angelus. Per la famiglia “sarebbe un gesto importante, di carità, che metterebbe fine a ogni polemica e rafforzerebbe la volontà di tutti nel cercare la verità”.