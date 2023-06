Salvata Pitbull con 8 cuccioli, “ma nel rudere ci sono altri cani”

MODENA – Le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), della provincia di Modena, hanno salvato una mamma Pitbull con i suoi otto cuccioli. Gli animali vivevano in un rudere, quasi inagibile e usato molti anni fa come stalla, in condizioni d’isolamento e deprivazione. Il piccolo locale era buio e senza areazione, tra l’altro. Ora mamma e cuccioli si trovano in un canile a Modena e, fanno sapere da Oipa, sono tutti adottabili. Però, “purtroppo restano nel rudere ancora cinque Pitbull adulti: quattro maschi e una femmina, non sterilizzati, poiché l’Asl non ha ritenuto che dovessero essere sequestrati“, spiega la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Modena e provincia, Sara Ferrarini, che continua: “Sono in corso indagini e accertamenti che potrebbero sfociare in un provvedimento penale. Per ora siamo solo riusciti, con vigili urbani e Asl, a portare via d’urgenza la cucciolata con la mamma. Auspichiamo che anche il sindaco del Comune interessato possa emettere un’ordinanza per impedire al proprietario di questi poveri cani di tenere animali”.

Per segnalazioni di maltrattamento e per ulteriori informazioni si può contattare il Nucleo di guardie zoofile di Modena al numero 349 7706639, anche lasciando un messaggio su WhatsApp, o scrivere all’email [email protected].

