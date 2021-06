Tg Musica, edizione del 22 giugno 2021

– GIANNI MORANDI E IL BRANO SCRITTO DA JOVANOTTI: È UN GRANDE REGALO

Gianni Morandi si lascia alle spalle l’incidente che lo ha fatto finire in ospedale nei mesi scorsi e torna su tutte le piattaforme con il singolo ‘L’Allegria’, brano che ha scritto per lui Jovanotti. Sonorità arabeggianti, una ritmica drum n’ bass che picchia nella testa e un rombo di motore, metafora di una ripartenza a 100 all’ora, fanno da intro al brano che è un rock’n roll acrobatico ma è anche molto di più per l’eterno ragazzo;

– ED SHEERAN TORNA CON L’INEDITO ‘BAD HABITS’

Ed Sheeran mette fine alla sua pausa dalla musica e pubblica su tutte le piattaforme il 25 giugno un nuovo inedito. Si tratta di ‘Bad Habits’. Singolo che è nato qualche mese fa con la voglia di sperimentare. “Nella musica- spiega l’artista- cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova e spero che questo si capisca quando lo ascolterete”. Sheeran si esibirà live per la prima volta con il pezzo proprio nella giornata di lancio del brano in una diretta su TikTok dal Portman Road di Ipswich Town per lo show di Euro 2020 sulla piattaforma. L’appuntamento è alle 22 locali;

– JACK SAVORETTI PUBBLICA ‘EUROPIANA’, IL SUO NUOVO DISCO

Jack Savoretti torna a due anni dal suo ultimo disco con un nuovo progetto. È disponibile dal 25 giugno ‘Europiana’, viaggio dell’artista – metà inglese, metà italiano – nella musica europea. Il cantautore regala un itinerario di 11 tracce che punta a riportare alla mente l’eleganza, lo stile e i suoni europei. Un agglomerato di cose che fondono il groove e il ritmo alla tradizione melodica. Questo è ‘Europiana’, un progetto che vedrà la sua rappresentazione live solo nel 2022. Savoretti tornerà anche in Italia nel mese di febbraio. Tra le tappe, Milano, Firenze, Roma e Bologna;

– I THE JAB VINCONO MUSICULTURA. LA KERMESSE SU RAI2 IL 6 LUGLIO

Sono i The Jab i vincitori assoluti della 32esima edizione di Musicultura. Il duo di Ivrea si è aggiudicato la kermesse grazie il voto del pubblico dello Sferisterio di Macerata, dove sono andate in scena le due finali. Giovanissimi e con una partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel curriculum, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno avuto la meglio con ‘Giovani favolosi’, brano prodotto da Davide ‘Dade’ Pavanello, già al lavoro con artisti del calibro di Salmo, Marracash e Margherita Vicario. Il meglio delle due serate finali di Musicultura con tutte le esibizioni dei talenti in gara andrà in onda su Rai2 il prossimo 6 luglio in seconda serata. Accanto alla gara le performance degli ospiti che sono saliti sul palco: dai Subsonica a La Rappresentante di Lista, passando per Ermal Meta e Irene Grandi.