Salvati dai Vigili del fuoco due cani finiti in un ‘sinkhole’ a Sauris

TRIESTE – I proprietari stavano cercando già da due giorni i propri cani, Wiski e Keti, dispersi in un’area vicino Sauris di Sopra (Udine). Ma a trovare gli animali è stato un gruppo di studenti di geologia impegnati in un’uscita per lo studio di alcuni ‘sinkole’, fenomeno naturale nei quali il terreno gessoso sprofonda creando delle doline di vaste proporzioni. E proprio in fondo a una di questi sinkhole si aggiravano i due cani non riuscendo a risalire. A darne notizia i Vigili del fuoco di Udine allertati dagli studenti, che ha inviato sul posto la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Tolmezzo (Udine).

Sul posto, un tecnico del nucleo Saf è prima sceso dentro la sinkhole per saggiare la stabilità della dolina e delle pareti, poi assieme ad altri componenti della squadra è ridisceso nella dolina raggiungendo i due cani impauriti. Cani che inizialmente erano diffidenti e non si lasciavano avvicinare, poi hanno preso confidenza con i soccorritori che li hanno riportati in superficie, caricandoli sulle spalle grazie a particolari imbragature per animali. L’intervento è durato cinque ore e intanto sul luogo sono giunti i proprietari di Wiski e Keti, cui i due animali sono stati consegnati “affamati ma sani”, conclude la nota.

LEGGI ANCHE: A Trieste è tempo di Boramata: 150 girandole in piazza per celebrare il vento