Coronavirus, distanze e app: a Riccione si tornerà in spiaggia

ROMA – “Ritorneremo alle vacanze“. Sorridente, in diretta dal “suo” lungomare alla ‘Vita in diretta’ su Rai 1, la sindaco di Riccione, in provincia di Rimini, Renata Tosi, detta la ricetta della Perla Verde per tornare a godersi la spiaggia, dove i trattori cominciano ad abbattere la duna che protegge d’inverno dalle mareggiate. Una ricetta che prevede di “applicare le regole di distanziamento alle vacanze“, spiega.

E dunque ombrelloni e tende a distanze maggiori rispetto agli anni precedenti, circa 4,5 metri l’uno dall’altro; e una app per le prenotazioni. Alla sindaco piacerebbe avere problemi di numeri, ma e’ convinta che sara’ “una stagione differente anche nella fruizione delle vacanze e di Riccione”. Comunque negli operatori piu’ che preoccupazione, sottolinea, “ci sono ottimismo e voglia di mettersi all’opera per trovare la soluzione migliore”. E, rimarca, “senza ritoccare i prezzi” e offrendo piu’ servizi, a partire dalla prenotazione di aperitivi e pranzi direttamente da sotto l’ombrellone. “Siamo stati rigidi con le misure di prevenzione- conclude- per regalarci un futuro di economia, aperture e turismo”.

Intanto il cuore d’oro dei sui concittadini ha permesso di raccogliere dall’8 aprile a oggi sul conto corrente dedicato acceso dal Comune quasi 72.000 euro per l’emergenza sanitaria.

Con bonifici che vanno da 50 euro a cifre molto piu’ alte. Tra i donatori, che vogliono rimanere anonimi, commercialisti, dipendenti pubblici, imprenditori, bagnini e associazioni.