Sos affitti, Milano contro gli irregolari: “Segnalateci gli alloggi indegni”

MILANO – Si chiama ‘Sos Affitti’ il nuovo canale sperimentale di comunicazione tra Comune di Milano e cittadini contro gli affitti irregolari, anche a scopi turistici. È stato presentato al BASE di Milano, dove è ospitato il ‘Forum dell’Abitare’.

“SEGNALATE ANCHE GLI ALLOGGI INDEGNI”

Il nuovo accordo permetterà così di segnalare l’utilizzo improprio di immobili di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata per usi differenti da quelli previsti, quali, ad esempio, quelli turistico-ricettivi; segnalare affitti e proposte di affitto di abitazioni non conformi con le norme del regolamento edilizio, “in particolare in termini di abitabilità e dignità abitativa”; segnalare affitti “in nero”, ossia senza la stipula di regolari contratti di locazione.



“Attraverso questo nuovo servizio di segnalazione chiediamo l’aiuto dei cittadini e delle cittadine per fare luce su situazioni di affitto irregolari e vietate dalla normativa spiega- Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa -ad esempio, quelli che stiamo contrastando per usi turistici all’interno di case di edilizia residenziale pubblica e di immobili in edilizia convenzionata”.