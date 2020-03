Coronavirus, in 8000 medici rispondono all’appello per la task force

ROMA – “Avevamo lanciato l’appello per una task force di 300 medici volontari da mandare in prima linea contro il coronavirus. Hanno risposto in quasi 8 mila da tutta la Penisola. Questa è l’Italia. Questo è il Paese che si mette in gioco per il bene collettivo con spirito di comunità, coraggio e dedizione. Questa è la nazione che sa affrontare i tornanti più difficili della storia e sa uscirne correndo più veloce di prima”. Lo scrive su facebook Fabiana Dadone, ministra della Funzione pubblica. “Da cittadina, da mamma, da figlia prima che da ministro- conclude- voglio ringraziare tutte queste persone, Grazie!”

CRIPPA (M5S): “DA MEDICI COMMOVENTE RISPOSTA AL BANDO” “Le domande per fare parte della task force di medici volontari da inviare nelle regioni piu’ colpite dal coronavirus sono circa ottomila. È questa la commovente risposta al bando lanciato dalla Protezione civile da parte dei camici bianchi italiani che hanno deciso, con grande generosità e coraggio, di dare una mano ai loro colleghi delle zone piú colpite dal Corononavirus e che sono in prima linea. Questa è l’Italia migliore, quella della solidarietà nel momento più buio. Ci sono richieste arrivate da tutte le regioni, anche da parte di medici di 80 anni. Insieme ce la faremo. E questo gesto ci dà molta forza e speranza affinché il peggio possa passare al più presto e il Paese uscire da quest’emergenza”. È quanto scrive in un post sul suo profilo facebook il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.