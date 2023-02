“Altro che montatura. I Ferragnez separati in casa”, crescono le voci sulla crisi di coppia

ROMA – Non sembra rientrare la presunta crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez. Anzi. Continuano a crescere le voci attorno alla relazione che ha fatto sognare gli appassionati i fan del rapper e dell’imprenditrice. Secondo l’ultima indiscrezione, i due sarebbero separati in casa. A lanciare l’aggiornamento è Vanity Fair, dopo aver sentito fonti vicini alla coppia.

“Strategia di marketing in vista dell’uscita della nuova stagione dei The Ferragnez? Pare proprio di no. La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è tutt’altro che una montatura. E un indizio arriva a confermare che tra i due la situazione è critica: secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo“, si legge in un articolo del sito.

Fedez, intanto, continua il silenzio social, tornando solo in rare occasioni promozionali del suo nuovo podcast o per lanciare messaggi. Tra questi quello diretto a Mario Giordano e quello indirizzato (poi cancellato) proprio alla moglie. “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, si è letto in una story sparita velocemente e citazione del celebre brano “Favorisca i sentimenti”.

Nelle storie di Chiara, invece, è totale l’assenza del marito. Si mostra sola agli eventi o al massimo in compagnia delle sorelle e dei genitori. Post Sanremo e post bacio con Rosa Chemical, la coppia è stata avvistata soltanto una volta per le strade di Milano.

I diretti interessanti continuano a non commentare.