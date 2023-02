Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 febbraio 2023

PIANO DI PACE, CI PROVA LA CINA

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi a Mosca per discutere di un piano di pace in 12 punti. Si tratta del documento annunciato da Pechino alla Conferenza di Monaco. “Le relazioni Russia-Cina non cedono a pressioni terze”, ha ricordato Yi durante l’incontro con Vladimir Putin. Il piano si basa su due principi cardine: il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dei Paesi e il rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Il presidente russo ha ribadito l’importanza del rapporto tra Russia e Cina per “stabilizzare la situazione internazionale”. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rientrata a Roma, dopo la visita a Kiev. Ad attenderla il tavolo sul superbonus, che vede il governo impegnato a modificare il decreto prima della conversione parlamentare.

SUPERBONUS, IN CAMPO CONFINDUSTRIA

Confindustria è pronta ad un’assunzione di responsabilità per frenare gli effetti dello stop alla cessione del credito. Il presidente dell’associazione datoriale Carlo Bonomi chiede al governo di “creare le condizioni affinché si possano fare cessioni di primo grado tra privati”. Proseguono intanto i lavori dei tavoli tecnici per arrivare a una formulazione delle modifiche al decreto legge. Il presidente della Regione Campania Enzo De Luca denuncia i ritardi negli stanziamenti per il Sud. “I Superbonus e tutte queste cose demenziali servono alla fine a colpire il Sud”, è la convinzione del governatore campano.

DUE ANNI FA LA MORTE IN CONGO DELL’AMBASCIATORE ATTANASIO

Due anni fa la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un agguato in Congo assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo che li accompagnava. Nel secondo anniversario il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che l’Italia “conserva la memoria del loro sacrificio” e che l’impegno in Africa “per la promozione dei valori di solidarietà e convivenza pacifica prosegue” proprio nel ricordo di quel sacrificio. Un minuto di silenzio in memoria di Attanasio e Iacovacci è stato osservato in Senato. “Sono eroi della Nazione”, ha detto il presidente Ignazio La Russa.



AUMENTA CHI VA A PIEDI E IN BICI

Cambia la mobilità degli italiani che, fra preoccupazioni economiche e ambientali, sono sempre più orientati al green. Secondo il barometro Auto & Mobility, realizzato da Ipsos-Europ Assistance, in Italia ci si sposta sempre più a piedi e cresce del 35% il numero dei nuovi utilizzatori di mezzi sostenibili come bici, ebike e monopattini. Rimane alto tuttavia il numero di chi possiede un’auto. Il dato italiano è il più alto d’Europa e solo 4 su 10 si dichiarano pronti ad abbandonare definitivamente l’amata automobile.