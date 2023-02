Selvaggia Lucarelli e il sospetto sul monologo di Chiara Ferragni a Sanremo: lo ha copiato dalla moglie dell’ex?

ROMA – Il monologo letto da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo continua a far parlare. A tornare sull’argomento è Selvaggia Lucarelli, che già durante la settimana musicale aveva criticato la lettera a se stessa dell’imprenditrice digitale. La giornalista ha pubblicato sui social un post al quale la Ferragni si sarebbe ispirata. Si tratta di una lettera scritta da Gabrielle Caunesil alla sé bambina. Non una donna a caso ma la moglie di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato dell’influencer.

“Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?“, scrive la Lucarelli mostrando il post pubblicato dalla signora Pozzoli e indirizzato “a una piccola bambina timida”. Chiara, durante la kermesse, ha raccontato di aver scritto da sola il testo. Secondo la Lucarelli i due scritti si assomiglierebbero per tematiche trattate e modalità. La Ferragni, che con Pozzoli ha avuto una relazione di 7 anni, non ha commentato.