Musica, Domenica concerto alla centrale Enel a Borgo a Mozzano

FIRENZE – La centrale Enel green power di Piano della Rocca, a Borgo a Mozzano (Lucca), ospiterà domenica prossima l’ultimo concerto della rassegna ‘Incontri musicali- i luoghi del bello e della cultura’. A esibirsi il duo formato dal flautista Antonio Barsanti e dal chitarrista Gabriele Balzerano, chiamati a eseguire un vasto repertorio con musiche di Piazzolla, Gershiwn, Balzerano e Chick Corea. Barsanti, diplomato in flauto col massimo dei voti all’istituto musicale Boccherini di Lucca, si è perfezionato in Francia e all’accademia Chigiana di Siena. Svolge attività concertistica in orchestra e collabora con varie formazioni cameristiche. Mentre Balzerano, classe 1994, originario di Torino, si è diplomato al conservatorio Verdi di Torino in chitarra e clarinetto, è titolare della cattedra di scuola a medio a indirizzo musicale a Milano.

POSSIBILE VISITA GRATUITA A IMPIANTO DI PREGIO ARCHITETTONICO

Alle 16.15, ricorda una nota, sarà possibile fare una visita, ad ingresso libero ma con prenotazione gradita, alla centrale idroelettrica di Enel che costituisce un elemento di pregio sia per la produzione di energia da fonte rinnovabile sia dal punto di vista architettonico. L’evento è organizzato dalla scuola civica di musica ‘Salotti’ in collaborazione con Enel Green Power, con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano ed il contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

